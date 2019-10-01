2019-10-01T11:47:58+03:00
Общество

Владимирцев просят помочь бездомным животным

Благотворительная акция пройдет в библиотеке
Алексей СУХОВ
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Со 2 по 4 октября в Центральной городской библиотеке (Суздальский проспект, д. 2) пройдет благотворительная акция "Отзовись". Владимирцев просят помочь бездомным животным из приюта «Атлант».

Можно принести крупы (кроме перловой), консервы, средства по уходу, миски, лотки, ошейники, тёплые вещи и прочее. Собранные денежные средства будут использованы для прокупки медикаментов.

- Девиз акции «Быть добрым – просто!». И, действительно, помогать животным — это несложно. Достаточно иметь капельку сочувствия, быть неравнодушным человеком и иметь немного желания помочь, — говорят сотрудники библиотеки.

Акция пройдет с 11 до 19.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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