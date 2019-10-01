Во Владимире новый военком

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-01T11:22:08+03:00

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Виктор Молоданов раньше возглавлял военкоматы Октябрьского и Фрунзенского районов. И вот теперь он стал военным комиссаром всего Владимира.

Напомним, что этим летом Министерство обороны провело реорганизацию ряда военкоматов в России. В том числе и во Владимирской области. В частности в Минобороны, решили сделать во Владимире один военкомат вместо трех, как раньше. Призывной отдел будет находиться на базе комиссариата Октябрьского и Фрунзенского районов. Мобилизационный отдел и отдел соцобеспечения будет находиться в Ленинском районе.

Также с 1 сентября должен был покинуть свой пост областной военком Владимир Кручинин. Однако в Министерстве обороны продлили его полномочия на неопределенный срок. Видимо, в данный момент там не могут найти другого кандидата на замену. Как минимум, для всех сотрудников военных комиссариатов региона это хорошая новость.

ИСТОЧНИК KP.RU