В администрации Владимирской области ликвидируется еще один департамент

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-01T10:17:55+03:00

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Губернатор Владимир Сипягин подписал указ о ликвидации с 1 января 2020 года архивного департамента администрации Владимирской области. Врио заместителя губернатора Аркадий Боцан-Харченко пояснил, что такое решение принято не только с целью оптимизации структуры областной администрации, но и для лучшего ведения архивного дела в регионе по аналогии с центральными структурами.

Например, в России профильное федеральное агентство – Росархив – подчинено напрямую главе государства. Аналогично полномочия и функции архивного департамента, в том числе ГБУ «Госархив Владимирской области», планируется передать в аппарат администрации области.

Теперь в аппарате администрации области будут вестись одновременно два взаимосвязанных направления работы – делопроизводство и архивное дело. При этом врио заместителя Губернатора особо подчеркнул, что намерен довести до конца работу по наведению порядка в архивном деле во Владимирской области и созданию современного единого архивного комплекса во Владимире.

ИСТОЧНИК KP.RU