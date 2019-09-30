Владимирская капелла мальчиков и юношей признана лучшей среди детских хоровых коллективов ЦФО

СЕГОДНЯ 17:28 2019-09-30T17:28:36+03:00

В этапе Всероссийского хорового фестиваля участвовали детские хоры из 11 областей

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29 сентября в поселке Дубровицы Московской области состоялся этап Всероссийского хорового фестиваля по Центральному федеральному округу. В нем участвовали лучшие детские хоры из 11 областей – победители региональных этапов фестиваля.

Наш регион представляла Владимирская капелла мальчиков и юношей Дворца детского (юношеского) творчества (художественный руководитель и дирижер – народный артист России, профессор Эдуард Маркин). В результате капеллу признали лучшей среди детских хоровых коллективов ЦФО и вручили диплом лауреата 1 степени окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля.

В жюри входили выдающиеся мастера хорового пения во главе с членом президиума Всероссийского хорового общества, народным артистом России, профессором Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского Львом Конторовичем.

ИСТОЧНИК KP.RU