2019-09-30T12:57:00+03:00
Общество

Ковровская школа искусств им. Иорданского получила музыкальные инструменты почти на 3 миллионарублей

Деньги получены в рамках реализации национального проекта «Культура»
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта департамента культурыфото с официального сайта департамента культуры
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29 сентября в детской школе искусств им. М.В. Иорданского в Коврове состоялось торжественное мероприятие, посвящённое завершению оснащения школы оборудованием и музыкальными инструментами.Общая сумма средств, направленных на эти цели, составила почти 3 млн рублей.

В результате в школе появились 24 новых аккордеона и баяна для учебной и концертной деятельности, домра, 3 ученические виолончели, комплекты интерактивного оборудования для теоретического класса и оборудования для эстрадного класса, включая цифровой микшерный пульт, радиомикрофоны, гитарный комбо-усилитель, а также учебная литература и наглядные пособия.

Учащиеся и преподаватели школы вышли на сцену и продемонстрировали все новые приобретения в деле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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