С 1 октября во Владимирской области начнет работать «Мобильный Кванториум»

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-30T11:48:26+03:00

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1 октября по Владимирской области начинает путешествие «Мобильный технопарк «Кванториум». Это специальный фургон с оборудованием, который позволит провести для детей мастер-классы по разным наукам и предметам - физике, химии, биологии, робототехнике, инженерии. Вместе с эффектным синим фургоном в сельскую местность будут приезжать специалисты владимирского Кванториума - обучать местных школьников. Весь процесс, разумеется, для детей бесплатный.

«Мобильный Кванториум» будет ездить по глубинке Владимирской области, останавливаясь на две недели в каждой агломерации. Агломерацией называется условная территория с «центром» в определённой школе, где будут проводиться занятия и куда будут привозить учеников из других школ муниципалитета в течение 12 рабочих дней с понедельника по субботу.

Первой точкой экспедиции «Мобильного Кванториума» станет Уршельская средняя школа Гусь-Хрустального района. Для её учеников педагоги передвижного технопарка проведут первые мастер-классы.

Передвижные технопарки создаются для детей в малых городах, посёлках, деревнях и сёлах. Во Владимирской области обучением по новым методикам в 2019/2020 учебном году планируется охватить одну тысячу сельских школьников и не менее трёх тысяч – массовыми профильными мероприятиями с участием мобильного «Кванториума».

ИСТОЧНИК KP.RU