2019-09-30T10:22:54+03:00
Происшествия

Нижегородец специально приехал в Муром, чтобы украсть из магазина технику

Планшет и наушники он успел продать
Валерия ПРОНИНА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Нижегородской области. Мужчину обвиняют в краже.

По данным УМВД, в конце апреля текущего года в полицию обратился представитель сетевого магазина электронно-вычислительной техники. В ходе ревизии он обнаружил пропажу товара: графического планшета и наушников. Сумма причиненного ущерба превысила 6 500 рублей.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, определили промежуток времени, а также приметы предполагаемого вора. Его задержали в соседнем регионе. Нежегородец признался, что специально приехал в Муром, чтобы украсть из магазина технику, которую успел продать. В ходе следствия обвиняемый возместил ущерб на сумму 5115 рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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