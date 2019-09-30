Нижегородец специально приехал в Муром, чтобы украсть из магазина технику
Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Нижегородской области. Мужчину обвиняют в краже.
По данным УМВД, в конце апреля текущего года в полицию обратился представитель сетевого магазина электронно-вычислительной техники. В ходе ревизии он обнаружил пропажу товара: графического планшета и наушников. Сумма причиненного ущерба превысила 6 500 рублей.
Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, определили промежуток времени, а также приметы предполагаемого вора. Его задержали в соседнем регионе. Нежегородец признался, что специально приехал в Муром, чтобы украсть из магазина технику, которую успел продать. В ходе следствия обвиняемый возместил ущерб на сумму 5115 рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU