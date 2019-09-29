2019-09-29T11:43:27+03:00
Общество

В Гороховецком районе уберут две несанкционированные свалки

Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры
Ирина Мальцева
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На стихийные свалки, выросшие под Гороховцом, обратила внимание районная прокуратура, решившая проверить, как соблюдается санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства при организации процесса сбора и вывоза отходов производства и потребления с территории муниципальных образований Куприяновское и Денисовское. Как оказалось, в районе деревни Кошелиха и поселка Пролетарский бытовые отходы просто сваливали в кучи, разросшиеся до стихийных свалок. Прокуратурой района направила в суд административные исковые заявления, требуя обязать администрацию этих муниципальных образований ликвидировать несанкционированные места складирования отходов. Гороховецкий районный суд поддержал требования прокурора и незаконные свалки должны убрать в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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