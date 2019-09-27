В Покрове на месте пожара нашли тело мужчины
Выясняются все обстоятельства его гибели
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Около 10 утра 27 сентября в МЧС сообщили о возгорании в жилом доме в городе Покров Петушинского района. На место сразу же выехали пожарные подразделения.
Пламя распространилось на 60 квадратных метров. После того, как огонь был ликвидирован, пожарные нашли в доме тело мужчины. Сейчас выясняются все обстоятельства. К ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единицы техники и 14 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU