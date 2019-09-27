В Александровском районе прокуратура обнаружила в земле партию бракованных резиновых тапок

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-27T11:49:49+03:00

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Производственные площади компании ООО "СэванТ" находятся в поселке Красное Пламя Александровского района. Компания занимается производством обуви. В мае этого года на предприятии образовалась не пригодная к продаже партия резиновых тапок. Сначала бракованный товар хранили в мешках на территории компании, а затем решили свалить и засыпать грунтом прямо рядом с предприятием. За организацию несанкционированной свалки представители прокуратуры привлекли компанию и ее руководителя к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU