Почта России выпустила конверт к 50-летию владимирского театра кукол

СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-27T10:24:52+03:00

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В спецгашении приняли участие директор департамента культуры Алиса Бирюкова, директор владимирского областного театра кукол Ирина Попова и директор УФПС Владимирской области Сергей Орлов.

- Специальное гашение придает знакам почтовой оплаты особое историческое значение и сохраняет память на десятилетия. Владимирский филиал Почты России с огромным удовольствием поддержал выпуск почтового конверта к юбилею театра, ведь не одно поколение владимирцев выросло на его спектаклях, - подчеркнул Сергей Орлов.

Почтовые конверты, на которых изображен фасад здания театра, были изданы тиражом 250 000 экземпляров. Они будут доступны во всех отделениях почтовой связи Владимирской области. Также был изготовлен уникальный штемпель с логотипом праздника. Штемпель является постоянно действующим, с переводной датой, каждый желающий сможет отправлять корреспонденцию с оттиском, говорящем о юбилее области в центральном отделении Почты России города Владимира по адресу: улица Подбельского, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU