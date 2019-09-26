2019-09-26T16:12:21+03:00
Происшествия

Директор стекольного завода в Гусь-Хрустальном районе подозревается в уклонении от уплаты налогов

По версии следствия. он скрыл от государства 40 миллионов рублей
Алексей СУХОВ
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Следственный комитет РФ по Владимирской области расследует дело об уклонении от уплаты налогов. В сокрытии своих доходов подозревается бывший генеральный директор стекольного предприятия "Раско" (поселок Анопино Гусь-Хрустального района).

По версии следствия, в 2018 году руководитель предприятия уже имел долги перед бюджетом. Рассчетные счета были заблокированы, тогда он стал выводить денежные потоки из-под государственного контроля. Многомиллионные взаиморасчеты с контрагентами проводились через счета третьих лиц. В результате было сокрыто более 40 миллионов рублей доходов, за счет которых должна была погашаться налоговая недоимка.

Кстати, в январе 2019 года по аналогичным обстоятельствам сокрытия более 52 миллионов рублей доходов, за счет которых должна погашаться налоговая недоимка, к уголовной ответственности был привлечен другой бывший генеральный директор ООО "Раско". Расследование данного уголовного дела находится на завершающей стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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