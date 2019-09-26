С октября отменяются три электрички «Владимир-Ковров»
Это связано с введением зимнего расписания
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Как сообщает пресс-служба «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании», в связи с переходом на зимний график отменяются следующие пригородные поезда:
С 05 октября 2019 года №№ 6408/6409 Владимир – Ковров – Владимир по субботам и воскресеньям (отправление из Владимира в 9.15);
С 09 ноября 2019 года №№ 6420/6419 Владимир – Ковров – Владимир по субботам (отправление из Владимира в 19.35);
С 18 ноября 2019 года №№ 6410/6411 Владимир – Ковров – Владимир с понедельника по пятницу (отправление из Владимира в 12.10).
ИСТОЧНИК KP.RU