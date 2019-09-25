Чиновники администрации Гусь-Хрустального района скрывали свои доходы

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-25T15:09:07+03:00

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В администрации Гусь-Хрустального района прошло заседание комиссии по урегулированию конфликта интересов. Принявшие в нем участие сотрудники управления по вопросам противодействия коррупции администрации Владимирской области и работник Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры обсудили ситуацию с недостоверными декларациями о доходах. Прокуратура выяснила, что подавая декларацию за прошлый год, несколько чиновников скрыли дополнительные доходы, наличие в собственности нежилых помещений, долей квартир, земельных участков, водного транспорта и даже доход от продажи автомобиля.

Всего провинились 7 муниципальных служащих. Наказали их не слишком строго - дисциплинарными взысканиями. Никто не уволен.

ИСТОЧНИК KP.RU