Чиновники администрации Гусь-Хрустального района скрывали свои доходы
В администрации Гусь-Хрустального района прошло заседание комиссии по урегулированию конфликта интересов. Принявшие в нем участие сотрудники управления по вопросам противодействия коррупции администрации Владимирской области и работник Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры обсудили ситуацию с недостоверными декларациями о доходах. Прокуратура выяснила, что подавая декларацию за прошлый год, несколько чиновников скрыли дополнительные доходы, наличие в собственности нежилых помещений, долей квартир, земельных участков, водного транспорта и даже доход от продажи автомобиля.
Всего провинились 7 муниципальных служащих. Наказали их не слишком строго - дисциплинарными взысканиями. Никто не уволен.
ИСТОЧНИК KP.RU