2019-09-25T12:06:02+03:00
Общество

Мужчина, разославший интимные снимки своей бывшей, погиб в пожаре

Он курил в постели, уснул и задохнулся от угарного газа
Алексей СУХОВ
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История произошла в Камешково 24 сентября. И сейчас Следственный комитет РФ проводит по ней доследственную проверку.

Как сообщают в Следкоме, 39-летний камешковец проживал в двухквартирном доме, злоупотреблял алкоголем, часто курил в постели. Что-то подобное, видимо, произошло и в ночь на 24 сентября, когда соседи почувствовали запах дыма. Они достучались до мужчины, который был сильно пьян и он подтвердил, что у него загорелась подушка, но сейчас все нормально. Вот только утром соседи вновь заметили в его квартире дым и вызвали на место пожарных.

Пожарные потушили огонь в квартире, но обнаружили на кровати бездыханное тело мужчины. После осмотра места происшествия и судебно-медицинского экспертного заключения следователь констатировал, что мужчина курил в постели, вероятнее всего уснул, от непотушенной сигареты задымился матрас и пострадавший задохнулся от угарного газа.

Кстати, мужчина являлся фигурантом уголовного дела по обвинению в нарушении неприкосновенности частной жизни. В конце лета 2018 года после расставания с бывшей он через "Viber" отправил нескольким знакомым ее фотографии интимного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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