Владимирцы стали отказываться от страхования жизни

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-25T10:13:46+03:00

За первые полгода объем взносов по этому направлению снизился на 6 процентов

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Владимирцы все реже страхуют свою жизнь. По итогам первой половины 2019 года объем страховых взносов по этому направлению снизился на 6% и составил 778,3 млн рублей. Количество договоров страхования жизни сократилось почти в 2,5 раза и составило около 10 тысяч дштук.

При этом общее количество договоров страхования, заключенных страховыми компаниями Владимирской области, выросло на 4,7% и составило 635,3 тысяч. Выплаты по ранее заключенным договорам страхования увеличились почти на 27%, до 1,4 млрд рублей, сообщили во владимирском отделении Центробанка России.

Также наметилась тенденция к снижению числа медицинских страховок – на 0,3% до 119 млн рублей. Объем страховых взносов на рынке ОСАГО составил 888,4 млн рублей, выплаты по договорам ОСАГО составили 671,7 млн рублей, в том числе, выплаты по страховым случаям ДТП с использованием европротокола - 36,1 млн рублей. На рынке страхования средств транспорта страховые премии составили 324,4 млн рублей, выплаты - 213,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU