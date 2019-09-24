Объезд Бараков готов на 95 процентов

24 Сент. 17:44 2019-09-24T17:44:45+03:00

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24 сентября губернатор Владимир Сипягин проинспектировал ход реконструкции автомобильной дороги "Владимир – Муром – Арзамас", которая строится с 2015 года.

В соответствии с проектом этот участок трассы предусматривает примыкания второстепенных дорог: 6 одноуровневых и одну двухуровневую транспортную развязку на пересечении с автодорогой "Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума". При этом левых поворотов на участке автомобильной дороги вблизи деревни Бараки не предусмотрено. С этой целью трассу оборудовали разворотными петлями. Подъезды к населённым пунктам уже обустроены. Кроме того, на автодороге появятся барьеры, остановки, пешеходные переходы и искусственное освещение.

Дорога готова уже на 95 процентов. Работы идут полным ходом в две смены. Но при этом уже есть 10-дневное отставание от графика. Задержка произошла из-за отсутствия согласования от "Трансгаза" по переносу газопровода высокого давления, который проходит рядом с трассой. Две недели назад удалось достичь соглашения с собственником газопровода о его переносе.

К настоящему время эти работы завершены, и дорожники приступили к строительству последнего участка автотрассы длиной 200 метров. Открытие автодороги запланировано на начало ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU