2019-09-24T15:15:38+03:00
Политика

Комитет экономического развития Владимирской области возглавил Евгений Сокольских

До этого он заведовал отделом стратегического планирования
Алексей СУХОВ
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С 23 сентября 2019 года председателем комитета экономического развития администрации Владимирской области назначен Евгений Сокольских. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин.

Евгений Валерьевич Сокольских родился во Владимире в 1981 году. В 2002 году закончил Владимирский государственный университет по специальности "экономика и управление на предприятиях городского хозяйства", является кандидатом экономических наук. Преподавал во Владимирском госуниверситете, работал в коммерческих структурах.

В 2007-2016 годах находился на государственной службе в "белом доме": был консультантом губернатора региона, заместителем председателя, а затем председателем комитета по экономической политике. Перед назначением на должность председателя комитета экономического развития с июня 2019 года работал в этом структурном подразделении областной администрации заведующим отделом стратегического планирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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