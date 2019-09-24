В 2019 году в больницы Владимирской области закупили современного оборудования на почти 200 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:16 2019-09-24T14:16:28+03:00

На это приобретено 380 различных аппаратов

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в медицинские учреждения Владимирской области поступило 380 единиц современного оборудования на общую сумму свыше 191 млн рублей.

Вот только то, что закупили для двух областных больниц:

- в областную клиническую больницу поставлены 128-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф и УЗИ-аппарат с интраоперационными датчиками. Ультразвуковое оборудование обеспечивает визуализацию сосудов головного мозга в процессе диагностики и сложных нейрохирургических операций.

- областная детская клиническая больница получила видеогастроскоп для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, УЗИ-аппарат экспертного класса для амбулаторно-поликлинической службы, гематологический анализатор для лабораторной службы и ЛОР-комбайн для проведения диагностических исследований.

В департамент здравоохранения уверяют, что в ближайшие годы региональную систему здравоохранения ждут масштабное техническое переоснащение, капремонты больниц и поликлиник, приобретение мобильных медицинских комплексов, открытие центров амбулаторной онкологической помощи и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU