2019-09-24T13:14:08+03:00
Происшествия

Житель Суздальского района нарвал рюкзак конопли с поля, где ее выросло почти гектар

В присутствии полицейских поле конопли уничтожили
Елена Масленникова
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13 сентября В Суздальском районе правоохранители остановили автомобиль "ВАЗ-21124", в котором обнаружили рюкзак с растением, напоминающим коноплю. Эксперты подтвердили, что это действительно наркосодержащая трава, и в рюкзаке местного жителя ее было больше килограмма - 1126 граммов. Мужчина признался, что нарвал дурман-траву на одном из сельхозугодий. Сотрудники полиции нашли этот участок. Оказалось, что конопля произрастала на площади почти с гектар. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, хозяина земельного участка нашли, и под контролем правоохранителей поле с травой уничтожили. А молодому человеку за собранный рюкзак конопли теперь придется предстать перед судом за незаконное хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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