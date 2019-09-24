2019-09-24T11:27:15+03:00
Происшествия

Нижегородца, рыбачившего в Муроме, ударило током

Сейчас работник находится в больнице
Ирина Мальцева
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Сорокасемилетний инженер-электромонтажник из Нижнего Новгорода приехал в Муром в командировку. Вечером после работы он решил порыбачить на озере, расположенном рядом со стройплощадкой нового завода по производству древесно-стружечных плит в районе Промышленного проезда. Но вдоль берега расположена территория охранной зоны ЛЭП. И во время рыбалки командировочный работник неудачно размахнулся удочкой, задел провода и замкнул на землю провод электропередачи. В результате нижегородец получил тяжелую электротравму – термический ожог, охвативший 45% тела. Сейчас мужчина находится в больнице в городскую муромскую больницу №3. Проводить расследование случившегося будет инспекция труда по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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