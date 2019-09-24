В Радужном сироту оставили без жилья

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-24T10:41:21+03:00

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Заявление в надзорное ведомство написала жительница города Радужного. Она сообщила, что осталась без попечения родителей еще в малолетнем возрасте, и поэтому имеет право на предоставление жилья. Прокуратура с требованиями заявительницы согласилась и подала иск в Собинский городской суд о возложении на администрацию города Радужный обязательств по предоставлению жилплощади. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU