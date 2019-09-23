2019-09-23T17:42:53+03:00
Происшествия

На трассе в Петушинском районе дерево упало на крышу "скорой помощи"

Пострадал фельдшер и водитель
Валерия ПРОНИНА
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22 сентября на федеральной трассе М-7 в районе деревни Старые Петушки сухое дерево упало на проезжающую машину "скорой помощи". Оно покоробило крышу и разбило лобовое стекло. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения, водитель и фельдшер получили травмы. Пациентка не пострадала. Сейчас оценивается ущерб и выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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