На трассе в Петушинском районе дерево упало на крышу "скорой помощи"
Пострадал фельдшер и водитель
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22 сентября на федеральной трассе М-7 в районе деревни Старые Петушки сухое дерево упало на проезжающую машину "скорой помощи". Оно покоробило крышу и разбило лобовое стекло. Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения, водитель и фельдшер получили травмы. Пациентка не пострадала. Сейчас оценивается ущерб и выясняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU