Гусевчанин пойдет под суд за ограбление супермаркетов и хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-23T11:47:56+03:00

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По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, житель Гусь-Хрустального обвиняется сразу в нескольких преступлениях:в незаконном хранении наркотиков и кражах. Ранее он уже был судим. Во время задержания полицейскими, мужчина пытался избавиться от четырех свертков, в которых, как потом выяснилось, находился героин, массой почти два грамма. Затем правоохранители выявили еще один факт незаконного хранения наркотиков, весом в 0,40 граммов. Также полицейские установили, что гусевчанин был причастен к кражам имущества из двух супермаркетов. За свои преступления мужчина снова пойдет под суд.

ИСТОЧНИК KP.RU