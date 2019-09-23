2019-09-23T11:47:56+03:00
Происшествия

Гусевчанин пойдет под суд за ограбление супермаркетов и хранение наркотиков

Ранее мужчина был уже судим
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, житель Гусь-Хрустального обвиняется сразу в нескольких преступлениях:в незаконном хранении наркотиков и кражах. Ранее он уже был судим. Во время задержания полицейскими, мужчина пытался избавиться от четырех свертков, в которых, как потом выяснилось, находился героин, массой почти два грамма. Затем правоохранители выявили еще один факт незаконного хранения наркотиков, весом в 0,40 граммов. Также полицейские установили, что гусевчанин был причастен к кражам имущества из двух супермаркетов. За свои преступления мужчина снова пойдет под суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24