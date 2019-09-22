2019-09-22T11:16:34+03:00
Происшествия

У поворота на Суходол водитель такси влетел в фуру

Таксист хотел развернуться через сплошную
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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Утром 22 сентября водитель такси у поворота на Суходол врезался в проезжающую мимо фуру. Как сообщают очевидцы, таксист хотел развернуться через сплошную. Тут ехала фура, водитель которой не успел затормозить и съехал от столкновения в кювет.

В это время по дороге проезжал суздальский фельдшер - медик остановился. После он сообщил, что в такси находилась пассажирка. Женщина жива. А вот таксисту потребовалась медицинская помощь. Сейчас он без сознания.

Подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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