У поворота на Суходол водитель такси влетел в фуру

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-22T11:16:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 22 сентября водитель такси у поворота на Суходол врезался в проезжающую мимо фуру. Как сообщают очевидцы, таксист хотел развернуться через сплошную. Тут ехала фура, водитель которой не успел затормозить и съехал от столкновения в кювет.

В это время по дороге проезжал суздальский фельдшер - медик остановился. После он сообщил, что в такси находилась пассажирка. Женщина жива. А вот таксисту потребовалась медицинская помощь. Сейчас он без сознания.

Подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU