2019-09-21T13:01:34+03:00
Общество

Первый частный город в России Доброград получил статус поселка городского типа

А один из депутатов ЗакСобрания спросил, не переедет ли туда административный центр Владимирской области
Сергей МОРКОВКИН
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19 сентября на сессии Законодательного Собрания Владимирской области первый в России частный город Доброград получил статус поселка городского типа.

Доброград создан в 2012 году на землях Новосельского сельского поселения Ковровского района. Депутат ЗС Алексей Говырин, работающий в холдинге «Аскона» и отвечающий за развитие Доброграда, на вопросы коллег о том, на какие средства будет содержаться поселок, заявил, что дополнительной нагрузки на бюджет не ляжет.

Депутат Иван Алтухов спросил, не планируется ли перенос административного центра региона в Доброград. Глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов, докладывавший о развитии Доброграда в ЗС, ответил, что этот вопрос находится не в его компетенции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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