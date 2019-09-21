2019-09-21T10:17:51+03:00
Общество

Прямые выборы мэра не вернутся во Владимир

Депутаты ЗакСобрания проголосовали против этого законопроекта
Сергей МОРКОВКИН
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19 сентября на первой после летних каникул сессии Законодательного Собрания Владимирской области обсуждался законопроект о возможности возврата прямых выборов в областном центре. Проект предполагал дать возможность городу Владимиру самому решить, избирать ли мэра прямым путем, или выбирать градоначальника по конкурсу (как это делается сейчас).В итоге законопроект не был принят депутатами.

Напомним, во Владимирской области осталось всего три города-райцентра, где мэра избирают напрямую: Собинка, Муром и Гусь-Хрустальный. В последних двух городах по итогам выборов 8 сентября победу одержали действующие главы городов Елена Карпова и Евгений Рычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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