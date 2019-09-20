Пьяный камешковец чуть не устроил аварию и напал на пассажирку

СЕГОДНЯ 15:48 2019-09-20T15:48:11+03:00

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Пятидесятисемилетний житель Камешково в конце мая сел за руль пьяным и нарушил правила дорожного движения, выехал со второстепенной дороги наперерез движущемуся автомобилю, чуть не спровоцировав аварию. В результате между водителем и пассажирками чужой машины вспыхнула ссора. Решив отомстить одной из женщин, он сбегал домой за ножом, вернулся к месту происшествия и, выкрикивая угрозы, напал на одну из пассажирок, нанеся ей ножевые раны шеи и груди. Тридцапятилетняя женщина смогла спрятаться во дворе одного из соседних домов, а позднее хирурги смогли спасти ее. Сам нападавший, обвиняемый в покушении на убийство, вину не признал, заявив, что хотел только напугать женщину. Уголовное дело предстоит рассматривать Камешковскому районному суду, ему грозит более десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU