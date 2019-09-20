Муромлянин нашел демонтированные рельсы и утащил их к себе в гараж

СЕГОДНЯ 14:51 2019-09-20T14:51:48+03:00

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В сентябре представитель одного из местных предприятий обратился в полицию после того, как обнаружил, что с железной дороги, ведущий к их складам, пропали рельсы. Как оказалось, похитил их местный шестидесятиоднолетний житель. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, мужчина увидел демонтированные кем-то рельсы, сложил их в свой автомобиль и увез. Собираясь позднее сдать в металлолом. Ущерб, причиненный им, составил более 21 тысячи рублей. Сейчас в отношении муромлянина возбуждено уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU