Муромлянин нашел демонтированные рельсы и утащил их к себе в гараж
Ущерб оценили в двадцать с лишним тысяч рублей
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В сентябре представитель одного из местных предприятий обратился в полицию после того, как обнаружил, что с железной дороги, ведущий к их складам, пропали рельсы. Как оказалось, похитил их местный шестидесятиоднолетний житель. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, мужчина увидел демонтированные кем-то рельсы, сложил их в свой автомобиль и увез. Собираясь позднее сдать в металлолом. Ущерб, причиненный им, составил более 21 тысячи рублей. Сейчас в отношении муромлянина возбуждено уголовное дело по статье «кража».
ИСТОЧНИК KP.RU