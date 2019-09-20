Экс-фельдшер скорой помощи из Юрьев-Польского ответила за смерть пациентки

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-20T14:44:38+03:00

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Утром в конце ноября 2017 года фельдшер скорой помощи приехала по вызову к местной жительнице, жаловавшейся на сильные боли в области груди и общее плохое самочувствие на протяжении нескольких дней. Медработник провела необходимые исследования и осмотр, обнаружив у женщины признаки острого инфаркта миокарда. Но несмотря на свой опыт, фельдшер нарушила инструкции, проигнорировала результаты ЭКГ, неправильно поставила диагноз, не применила обезболивающие препараты и не приняла мер к экстренной госпитализации женщины в региональный сосудистый центр областной клинической больницы. Медсотрудница только вызвала к пациентке участкового, но не отразила в карте вызова данные об обнаружении у пациента признаков острого инфаркта, а в результате жительнице Юрьев-Польского неправильно назначили лечение. Вечером в тот же день .родные, видя мучения женщины, жаловавшейся в том числе на невыносимые боли в спине, сами отвезли ее в больницу. И через несколько часов в хирургическом отделении пятидесятитрехлетняя женщина умерла от инфаркта. В отношении фельдшера, уволившейся в ходе следствия, было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Вину в инкриминируемом деянии признала. Приговором Юрьев-Польского районного суда осужденной назначено полтора года ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU