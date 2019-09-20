2019-09-20T14:23:03+03:00
Общество

В Судогде отметят день леса

Праздник пройдет 21 сентября
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

21 сентября в Судогде, на стадионе «Красный химик», состоится масштабное празднование Дня леса. В рамках торжеств состоится награждение работников лесной отрасли области. Для гостей подготовлены всевозможные познавательные и развлекательные мероприятия.

В течение всего дня будут работать различные тематические площадки: «Лесные разносолы», «Музыкальная гостиная», библио-кафе, ярмарка мастеров, детские аттракционы и гастрономические ряды.

В музыкальной части праздника – выступления лучших творческих коллективов региона, а также специально приглашённой владимирской кавер-группы «Mendeleev Band». Кроме того, на главной сцене зрители увидят мюзикл «Русская крепость» в исполнении артистов музыкально-поэтического театра «Знаменье».

Финалом «Дня леса-2019» станет праздничный салют, который прогремит над стадионом в 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской области впервые в видеоловушку попался медведь
Летом владимирцы отдыхали на Украине и в Турции
Пьяный камешковец чуть не устроил аварию и напал на пассажирку
Муромлянин нашел демонтированные рельсы и утащил их к себе в гараж
В Муроме можно увидеть лубочные картины
Экс-фельдшер скорой помощи из Юрьев-Польского ответила за смерть пациентки
Две воспитанницы Кольчугинского детского дома-интерната выиграли Всероссийский творческий конкурс
В Петушках мужик с топором изрубил велосипедиста, ехавшего на рыбалку
Во Владимирской области возбуждено два уголовных дела на руководство кредитного кооператива
За год во Владимире легковушек стало больше на 2,3 тысячи штук
Владимирским пенсионерам увеличили прожиточный минимум
«Ростелеком» подвел итоги «Открытых кинопоказов» во Владимире
Житель Юрьев-Польского искалечил свою приятельницу
Жительница Собинки оклеветала своего мужа