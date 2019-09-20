В Судогде отметят день леса

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-20T14:23:03+03:00

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21 сентября в Судогде, на стадионе «Красный химик», состоится масштабное празднование Дня леса. В рамках торжеств состоится награждение работников лесной отрасли области. Для гостей подготовлены всевозможные познавательные и развлекательные мероприятия.

В течение всего дня будут работать различные тематические площадки: «Лесные разносолы», «Музыкальная гостиная», библио-кафе, ярмарка мастеров, детские аттракционы и гастрономические ряды.

В музыкальной части праздника – выступления лучших творческих коллективов региона, а также специально приглашённой владимирской кавер-группы «Mendeleev Band». Кроме того, на главной сцене зрители увидят мюзикл «Русская крепость» в исполнении артистов музыкально-поэтического театра «Знаменье».

Финалом «Дня леса-2019» станет праздничный салют, который прогремит над стадионом в 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU