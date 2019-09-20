Две воспитанницы Кольчугинского детского дома-интерната выиграли Всероссийский творческий конкурс
Воспитанницы Кольчугинского детского дома-интерната для детей с ограниченными возможностями Тамара Берёзкина и Алина Киселёва вошли в число победителей Всероссийского творческого конкурса «Я художник – я так вижу».
Конкурс, организованный социальным инклюзивным проектом «Колесо обозрения», проходил среди детей и подростков с инвалидностью (а также их братьев и сестёр) в возрасте 6 – 20 лет. Свои работы на тему «Театр одного художника» прислали более 170 ребят из разных уголков нашей страны.
Церемония награждения состоялась в Государственном музее – культурном центре «Интеграция» им. Н.А. Островского в Москве. Победителям вручили дипломы и памятные подарки. Кроме того, для участников конкурса были организованы мастер-класс по изготовлению театральной маски и экскурсия по столице.
ИСТОЧНИК KP.RU