2019-09-20T13:13:17+03:00
Общество

Во Владимирской области возбуждено два уголовных дела на руководство кредитного кооператива

А другой КПК объявляет себя банкротом
Вероника ПАНИНА
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Во Владимирской области - очередной кризис «финансовых пирамид», называющих себя кредитными кооперативами. Как сообщает прокуратура региона, в сентябре возбуждено сразу два уголовных дела на руководство кредитного кооператива «Народная касса». Их обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. С заявлениями в прокуратуру обратились вкладчики кооператива из Кольчугинского и Юрьев-Польского районов. Идет следствие.

Одновременно в сентябре в Арбитражный суд Владимирской области с заявлением о банкротстве обратилось руководство кредитного кооператива «Финанс инвест Владимир». Организация попросила признать себя несостоятельной в связи с невозможностью выплатить долг в 38,5 млн рублей. Вкладчики вряд ли получат свои деньги.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 9 кредитных потребительских кооперативов (КПК), из них имеют право привлекать сбережения только 5 КПК, которые являются членами саморегулируемой организации. Владимирское отделение Банка России напоминает - прежде чем доверить КПК свои деньги, найдите его в государственном реестре и реестре СРО, оба есть на сайте Банка России.

Также будьте внимательны к названию - правовая форма должна быть именно «кредитно-потребительский кооператив». А не, например, ООО «Кредитный кооператив» или другой вариант с похожим названием, но иной правовой формой - скорее всего, это жулики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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