За год во Владимире легковушек стало больше на 2,3 тысячи штук

СЕГОДНЯ 13:06 2019-09-20T13:06:17+03:00

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Это цифра прозвучала на заседании комитета по муниципальному самоуправлению в ходе обсуждения данных по аварийности во Владимире. Начальник отдела транспорта и связи Юрий Иванов отметил, что за 2018 год число легковых машин на дорогах муниципального образования увеличилось с 101,8 тысячи до 104,1 тысячи единиц.

При этом, из доклада, представленного начальником отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру Александра Никифорова, выходит, что число ДТП в городе снизилось. Он рассказал, что в 2018 году количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 12,5%, число погибших - на 15%, и раненых - на 15%.

В числе прочего прозвучали слова о повышении культуры поведения на дорогах, в том числе повышение водительской дисциплины у водителей городских автобусов и троллейбусов, а также водителей такси. Последние вовсе за последние полтора года попадали в ДТП с пострадавшими всего 69 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU