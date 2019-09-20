2019-09-20T13:06:17+03:00
Общество

За год во Владимире легковушек стало больше на 2,3 тысячи штук

Число зарегистрированного легкового транспорта в областном центре достигло 104 тысяч автомобилей
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Это цифра прозвучала на заседании комитета по муниципальному самоуправлению в ходе обсуждения данных по аварийности во Владимире. Начальник отдела транспорта и связи Юрий Иванов отметил, что за 2018 год число легковых машин на дорогах муниципального образования увеличилось с 101,8 тысячи до 104,1 тысячи единиц.

При этом, из доклада, представленного начальником отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру Александра Никифорова, выходит, что число ДТП в городе снизилось. Он рассказал, что в 2018 году количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 12,5%, число погибших - на 15%, и раненых - на 15%.

В числе прочего прозвучали слова о повышении культуры поведения на дорогах, в том числе повышение водительской дисциплины у водителей городских автобусов и троллейбусов, а также водителей такси. Последние вовсе за последние полтора года попадали в ДТП с пострадавшими всего 69 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Судогде отметят день леса
Две воспитанницы Кольчугинского детского дома-интерната выиграли Всероссийский творческий конкурс
В Петушках мужик с топором изрубил велосипедиста, ехавшего на рыбалку
Во Владимирской области возбуждено два уголовных дела на руководство кредитного кооператива
Владимирским пенсионерам увеличили прожиточный минимум
«Ростелеком» подвел итоги «Открытых кинопоказов» во Владимире
Житель Юрьев-Польского искалечил свою приятельницу
Жительница Собинки оклеветала своего мужа
Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели двух человек на пожаре в Вяткино
Во Владимире закрыли доставку японских блюд
В поселке Вяткино при пожаре в многоквартирном доме погибли двое человек
Мэром Коврова стал Юрий Морозов
Долги перед "ЭнергосбыТ Плюс" во Владимирской области продолжают расти
В Коврове молодой преподаватель академии пойдет под суд за взятку в 3500 рублей
«Ростелеком» организовал в «РЖД Интернешнл» управление печатью
Владимирский камерный хор выступит с произведениями композиторов XXI века
Суздаль входит в топ-5 самых популярных городов для новогоднего путешествия
Владимирские волейболисты начали сезон играми в Кубке России
Спортсменка из Владимирской области выиграла Кубок России по спорту ПОДА
В Ковровском районе откроют «Крепость-острог князей Пожарских»
Муромлянка избила и покусала полицейского - мужчину госпитализировали
У Владимирского областного колледжа культуры и искусств появится своя спортивная площадка
Вязниковец выпил и украл мопед
В субботу во Владимире пройдет «Кросс нации»
На площади Победы установили новые опоры контактной троллейбусной сети
В субботу в Суздале состоится очередной фестиваль медовухи
Минфин РФ одобрил строительство платной трассы Москва-Владимир
Куда владимирцам жаловаться на незаконную сдачу квартир и зарплату в конвертах