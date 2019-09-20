2019-09-20T11:27:42+03:00
Происшествия

Житель Юрьев-Польского искалечил свою приятельницу

Мужчина набросился на нее с ножницами
Ирина Мальцева
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Полицию вызвали в одну квартир Юрьев-Польского, откуда доносился шум и крики. Приехавшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили пятидесятивосьмилетнюю женщину с ранами шеи и головы, которую на скорой доставили в больницу. Как оказалось, ранения пострадавшей нанес ее шестидесятисемилетний приятель, ранее судимый за преступление против личности. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, подозреваемого задержали на территории района, он признал свою вину, рассказав, что во время ссоры нанес знакомой несколько ударов ножницами. Сейчас пенсионер задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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