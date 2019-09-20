Жительница Собинки оклеветала своего мужа

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-20T10:58:36+03:00

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Женщина, выпив лишнего, обиделась на своего супруга и решила отомстить. Она позвонила в полицию и заявила, что муж угрожает ей убийством и показывает кухонный нож, хотя ничего подобного мужчина не делал. Приехавший участковый предупредил жительницу Собинки об ответственности за ложный донос, но она собственноручно написала заявление, обвинив мужа в угрозах. В результате выяснилось. Что муж горожанки не виноват. В возбуждении уголовного дела отказали. А саму супругу привлекли к ответственности за ложный донос. Вину она признала полностью. И с учетом смягчающих обстоятельств суд оштрафовал ее на десять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU