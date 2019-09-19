В субботу во Владимире пройдет «Кросс нации»
Всероссийский День бега «Кросс нации» во Владимире пройдет в субботу, 21 сентября. Бегать будут в парке культуры и отдыха «Загородный», так что перекрытия дорог в центре Владимира не будет. Старт и финиш - на стадионе, торжественное открытие соревнований — в 11.40.
«Кросс Нации» во Владимире проводится с 2005 года. Участвовать могут все желающие независимо от возраста и спортивной подготовки.
В этом году для владимирцев будут организованы восемь забегов:
12.00 — забег на 1000 м (девочки 2008-09 г.р.).
12.10 - забег на 1000 м (мальчики 2008-09 г.р.).
12.20 - забег на 1000 м (девочки 2006-07 г.р.).
12.30 - забег на 1000 м (мальчики 2006-07 г.р.).
12.40 - забег на 1000 м (девочки 2004-05 г.р.).
12.50 - забег на 1000 м (мальчики 2004-05 г.р.).
13.00 - забег на 2000 м (юноши и девушки 2002-03 г.р.).
13.15 - забег на 4000 м (мужчины и женщины 2001 г.р. и старше).
13.45 - церемония награждения.
Спортсмены, занявшие 1-е места в своих категориях, будут награждены кубками, медалями и дипломами, а призеры — медалями и дипломами.
ИСТОЧНИК KP.RU