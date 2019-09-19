В субботу во Владимире пройдет «Кросс нации»

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-19T13:23:21+03:00

К счастью, дороги в центре перекрывать не будут

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Всероссийский День бега «Кросс нации» во Владимире пройдет в субботу, 21 сентября. Бегать будут в парке культуры и отдыха «Загородный», так что перекрытия дорог в центре Владимира не будет. Старт и финиш - на стадионе, торжественное открытие соревнований — в 11.40.

«Кросс Нации» во Владимире проводится с 2005 года. Участвовать могут все желающие независимо от возраста и спортивной подготовки.

В этом году для владимирцев будут организованы восемь забегов:

12.00 — забег на 1000 м (девочки 2008-09 г.р.).

12.10 - забег на 1000 м (мальчики 2008-09 г.р.).

12.20 - забег на 1000 м (девочки 2006-07 г.р.).

12.30 - забег на 1000 м (мальчики 2006-07 г.р.).

12.40 - забег на 1000 м (девочки 2004-05 г.р.).

12.50 - забег на 1000 м (мальчики 2004-05 г.р.).

13.00 - забег на 2000 м (юноши и девушки 2002-03 г.р.).

13.15 - забег на 4000 м (мужчины и женщины 2001 г.р. и старше).

13.45 - церемония награждения.

Спортсмены, занявшие 1-е места в своих категориях, будут награждены кубками, медалями и дипломами, а призеры — медалями и дипломами.

ИСТОЧНИК KP.RU