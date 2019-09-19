Минфин РФ одобрил строительство платной трассы Москва-Владимир

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-19T11:05:26+03:00

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Министерство финансов Российской Федерации одобрило строительство платной трассы Москва-Владимир. Об этом со ссылкой на министра Евгения Дитриха сообщил Интерфакс.

Евгений Дитрих заявил, что совещание о строительстве дороги прошло в министерстве финансов РФ 14 сентября. Ведомство одобрило строительство двух участков дорог: от Москвы до Владимира (с обходом города) и от Казани до Канаша.

- Это головной участок от Москвы до Владимира с обходом Владимира — самый, пожалуй, сегодня перегруженный участок сегодняшней трассы М-7, который "разошьет" движение в Московском регионе и даст нам новое направление, - заявил Евгений Дитрих о планируемой трассе Москва-Владимир.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предлагает вместо строительства платной дороги, реконструировать существующую федеральную трассу М-7.

ИСТОЧНИК KP.RU