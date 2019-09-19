2019-09-19T09:54:16+03:00
Общество

В Камешковском районе после ремонта открыли Дом культуры

На ремонт было выделено 9 миллионов рублей
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: Администрация Владимирской области
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17 сентября в поселке им. Кирова Камешковского района состоялось открытие обновленного Дома культуры. Ремонт проводился в рамках реализации подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» государственной программы «Развитие культуры Владимирской области».

На средства федерального, областного и местного бюджетов в размере более 9 млн рублей в 2018 – 2019 годах были отремонтированы кровля и все внутренние помещения Дома культуры, обновлен фасад, заменена электропроводка, пожарная сигнализация, установлено видеонаблюдение, появились детская и спортивная площадки. По федеральному проекту «Культура малой Родины» в ДК установлены кресла в зал, занавес, звуковое, световое и видео оборудование.

Теперь Дом культуры поселка имени Кирова, на базе которого работает 11 клубных формирований с числом участников 196 человек, отвечает всем современным требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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