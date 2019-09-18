Бывший мэр Коврова Анатолий Зотов стал председателем местного горсовета

СЕГОДНЯ 17:57 2019-09-18T17:57:12+03:00

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18 сентября на заседании нового созыва Ковровского горсовета был избран новый председатель СНД. Им стал бывший мэр города Анатолий Зотов, выдвинутый фракцией "Единая Россия".

За Анатолия Зотова на тайном голосовании свои голоса отдали 17 депутатов, его конкурентка Светлана Кокурина получила 12 голосов.

Анатолий Зотов сложил с себя полномочия главы города после муниципальных выборов 8 сентября 2019 года. Нового главу города выберет горсовет из двух победителей конкурса. Им могут стать замы Зотова Юрий Морозов и Светлана Степанова. До этого обязанности главы города исполняет Юрий Морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU