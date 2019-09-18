Владимирец отдал мошеннику 100 тысяч рублей за аренду несуществующего грузовика

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-18T13:52:05+03:00

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Владимирская прокуратура передала во Фрунзенский районный суд очередное дело о мошенничестве. На этот раз владимирец отдал сто тысяч рублей за несуществующий грузовик.

Как сообщают в прокуратуре, 48-летний житель Нижегородской области в марте 2018 года разместил на сайте "Авито" объявление о предоставлении долгосрочной аренды грузового автомобиля с последующей возможностью выкупа. Через объявление он вышел на владимирца, который заинтересовался данным предложением. Одним из условий передачи автотранспорта в долгосрочную аренду являлся залог в сумме 100 тысяч рублей.

Нижегородец не поленился ради "сделки" приехать во Владимир. На парковке у одного крупного гипермаркета в Добром состоялось подписание договора, после чего владимирец отдал деньги. Естественно, ни автомобиля, ни денег он больше не увидел.

Кстати, в "Авито" нам прокомментировали данный случай:

- В специальном разделе на нашем сайте мы рассказываем о том, как избегать обмана в сделках с транспортными средствами на Авито, - рассказала Наталья Юматова, руководитель отдела по борьбе с мошенничеством в Avito. - Мы рекомендуем никогда не передавать деньги продавцу в виде залога, так как существует вероятность мошенничества: продавец может получить деньги и перестать выходить на связь. Мы советуем пользователям встретиться с продавцом лично и тщательно проверить состояние автомобиля. Если продавец настаивает на совершении предоплаты, то лучше поискать другие предложения. Также при покупке авто мы рекомендуем воспользоваться сервисом "Автотека", который покажет историю автомобиля и его эксплуатации: ДТП, ремонт, техобслуживание, залог, угон и другие данные из официальных источников. Сервис поможет покупателям снизить риск покупки проблемного автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU