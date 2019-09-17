За убийство родного брата владимирец сядет в тюрьму на 9 лет

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-17T17:11:49+03:00

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24 сентября 2018 года родные братья устроили посиделки в сарае. Мужчины распивали алкоголь, а затем у них случился конфликт. Старший брат нашел нож и нанес им несколько ударов в живот младшему брату. Последний умер в больнице в тот же день. Обвиняемый в содеянном не признался. В суде он заявил, что к убийству младшего брата отношения не имеет, и кто нанес ему дары в живот- не знает. Несмотря на эти заявления, гособвинитель предоставил исчерпывающие доказательства причастности старшего брата к убийству младшего. Обвиняемому суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU