2019-09-17T14:27:55+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают на Неделю башкирской культуры

Она пройдет во Владимирской библиотеке для детей и молодежи
Алексей СУХОВ
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«Башкортостан – то место, где поет курай» - под таким названием с 23 по 27 сентября во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи пройдет Неделя башкирской культуры.

Один из самых многочисленных народов – башкиры. Сегодня в стране насчитывается более полутора миллионов башкир. Существует несколько толкований названия национальности. Некоторые историки утверждают, что «башкорт» означает «главный волк», вторые уверены, что слово переводится, как «хозяин пчёл». Интересен факт, что Башкортостан является единственным регионом на Земле, где сегодня занимаются бортничеством – сбором меда из ульев диких пчел.

Еще больше узнать об истории, культуре, литературе, традициях и быте башкир сможете в течение недели во время мероприятий в корпусах библиотеки на ул. Мира, 51 и пр. Строителей.23.

Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU

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