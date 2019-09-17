В Коврове уничтожили 190 килограммов сыра 25 сортов

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-17T13:24:49+03:00

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Владимирское управление Россельхознадзора вместе с владимирской таможней провели рейд на Октябрьском рынке в Коврове. Во время рейда у предпринимателей, торгующий на рынке, изъяли 190 килограммов санкционного сыра, запрещенного к ввозу в Россию. Всего было изъято 25 сортов сыра: голландские сыры, итальянская горгонзола, французские сыры с плесенью, сыр «Iberico» производства Испания и элитные немецкие сыры. 13 сентября весь изъятый сыр бы уничтожен на полигоне по вывозу мусора - раздавлен бульдозерами.

Всего с начала 2019 года владимирским управлением Россельхознадзора было изъято и уничтожено 618 кг продукции животного происхождения, запрещенной к ввозу на территорию РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU