В Коврове уничтожили 190 килограммов сыра 25 сортов
Владимирское управление Россельхознадзора вместе с владимирской таможней провели рейд на Октябрьском рынке в Коврове. Во время рейда у предпринимателей, торгующий на рынке, изъяли 190 килограммов санкционного сыра, запрещенного к ввозу в Россию. Всего было изъято 25 сортов сыра: голландские сыры, итальянская горгонзола, французские сыры с плесенью, сыр «Iberico» производства Испания и элитные немецкие сыры. 13 сентября весь изъятый сыр бы уничтожен на полигоне по вывозу мусора - раздавлен бульдозерами.
Всего с начала 2019 года владимирским управлением Россельхознадзора было изъято и уничтожено 618 кг продукции животного происхождения, запрещенной к ввозу на территорию РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU