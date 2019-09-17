2019-09-17T13:24:49+03:00
Общество

В Коврове уничтожили 190 килограммов сыра 25 сортов

Все они ввезены из-за границы с нарушением законодательства
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирское управление Россельхознадзора вместе с владимирской таможней провели рейд на Октябрьском рынке в Коврове. Во время рейда у предпринимателей, торгующий на рынке, изъяли 190 килограммов санкционного сыра, запрещенного к ввозу в Россию. Всего было изъято 25 сортов сыра: голландские сыры, итальянская горгонзола, французские сыры с плесенью, сыр «Iberico» производства Испания и элитные немецкие сыры. 13 сентября весь изъятый сыр бы уничтожен на полигоне по вывозу мусора - раздавлен бульдозерами.

Всего с начала 2019 года владимирским управлением Россельхознадзора было изъято и уничтожено 618 кг продукции животного происхождения, запрещенной к ввозу на территорию РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе М-7 «Волга» в Вязниках приступили к строительству развязки
Сотрудник владимирского спецназа выиграл чемпионат ФСИН по самбо
Владимирцев приглашают на Неделю башкирской культуры
Ковровчанин прописал у себя 20 иностранцев
В Гусь-Хрустальном напали на женщину: ударили и вырвали сумку
Экс-руководитель поселка Александровского района пойдет под суд за махинации с зарплатой
Владимирцы будут искать в городе радиацию пешком, на самокатах и на велосипеде
В Судогодском районе фура врезалась в рейсовый автобус
Мэрия Владимира передаст области фонтан за Белым домом
Во Владимирской области региональная выплата за второго и последующих детей предоставляется независимо от доходов семьи
Два предприятия Владимирской области могут войти в пилотный проект по введению четырехдневной рабочей недели
В поселке Красное знамя сгорел дом на 10 квартир, погибла женщина
Владелец автовышки ответит за гибель рабочего
Владимирец, зарезавший любовника жены, попал на скамью подсудимых
Во Владимире пройдут лекции ведущих российских ученых
Бывшему начальнику отдела маркетинга владимирского комбината "Тепличный" дали три года
Ночью во Владимире мужчина разбил 20 припаркованных машин
Молодые парни из Собинки украли мотоцикл