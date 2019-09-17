В Судогодском районе фура врезалась в рейсовый автобус
Авария произошла вечером 16 сентября в Судогодском районе. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, рейсовый автобус ехал из Мурома во Владимир. В противоположном направлении двигался большегруз. На повороте водитель фуры не справился с управлением и вылетел на встречку, где и произошло столкновение с «Волгабасом». На момент ДТП в рейсовом автобусе находились 8 человек. Все они были пристегнуты. Возможно именно поэтому никто не пострадал. Механические повреждения получили только транспортные средства. За выезд на встречную полосу водитель большегруза отделался штрафом в полторы тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU