2019-09-17T09:16:29+03:00
Происшествия

В поселке Красное знамя сгорел дом на 10 квартир, погибла женщина

Еще 15 человек, в том числе двое детей успели выбраться из дома до приезда пожарных
Алексей СУХОВ
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предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской областипредоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области
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Серьезный пожар случился вечером 16 сентября в Александровском районе. В поселке Красное пламя около девяти вечера загорелся одноэтажный деревянный дом на 10 квартир.

К месту возгорания (улица Прудная, 69) пожарные выехали в 20.38. Когда спасатели подъехали к дому, тот горел полностью. Оказалось, что в данном доме были заняты лишь семь квартир из десяти. В них проживали 15 человек, в том числе 2 детей. Они выбежали из дома еще до прибытия пожарных.

Так как дом деревянный, потушить быстро возгорание не удалось. Только в 22.50 удалось ликвидировать открытое горение. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. На тлеющих углях начались работы по окончательному тушению и разбору завалов. В это время на месте пожара и нашли сильно обгоревший труп. Предположительно погибла женщина, ее личность устанавливается. Пожар полностью был ликвидирован в 4.02.

Жильцы дома в настоящее время расселены по родственникам и знакомым. Утром в администрации Александровского района должен решиться вопрос о дальнейшей судьбе погорельцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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