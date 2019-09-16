2019-09-16T20:56:27+03:00
Происшествия

Владелец автовышки ответит за гибель рабочего

Техника развалилась прямо во время демонтажных работ
Ирина Мальцева
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Трагедия произошла в конце июля прошлого года, когда на Суздальском проспекте сотрудники одной из фирм демонтировали рекламный билборд. Сидя в корзине автовышки на высоте не менее двух метров над землей. Но в процессе работ люлька отвалилась от стрелы подъемника и опрокинулась. В результате сорокатрехлетний рабочий, упавший с высоты и ударившийся о землю, погиб. Как выяснилось в ходе следствия, автовышку ЗИЛ, принадлежавшая местному жителю, сняли с учета Ространснадзором Ярославской области и запретили ее эксплуатацию, поскольку автогидроподъемник не соответствовал техническим требованиям и требованиям безопасности. На автовышке присутствовали вмятины, прогибы, искривления элементов конструкции, ослабление креплений, коррозия, трещины в местах крепления основания подъемника к поворотной части, а также усталостная трещина в месте крепления корзины к стреле. Несмотря на это, владимирец, официально не работающий и не являющийся индивидуальным предпринимателем, сдал транспорт в аренду фирме для снятия рекламного щита. Владельцу автовышки предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, рассмотрение дела начнется в конце сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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