Новый руководитель владимирского Следкома проведет первый прием граждан в Коврове

СЕГОДНЯ 15:33 2019-09-16T15:33:00+03:00

Приходить можно без записи

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В среду, 18 сентября, недавно назначенный руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области Артем Александрович Кулаков проведит личный прием граждан в городе Коврове в здании следственного отдела по адресу: ул. Советская, дом 2.

Личный прием граждан состоится 18 сентября 2019 года с 10 до 13 часов.

Справки по телефону: 8(4922) 47-29-48, 47-29-32 – отдел по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU