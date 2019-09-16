2019-09-16T15:33:00+03:00
Общество

Новый руководитель владимирского Следкома проведет первый прием граждан в Коврове

Приходить можно без записи
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 18 сентября, недавно назначенный руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области Артем Александрович Кулаков проведит личный прием граждан в городе Коврове в здании следственного отдела по адресу: ул. Советская, дом 2.

Личный прием граждан состоится 18 сентября 2019 года с 10 до 13 часов.

Справки по телефону: 8(4922) 47-29-48, 47-29-32 – отдел по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшему начальнику отдела маркетинга владимирского комбината "Тепличный" дали три года
Ночью во Владимире мужчина разбил 20 припаркованных машин
Молодые парни из Собинки украли мотоцикл
Владимирские гимнасты выиграли 4 медали на кубке мира
У средней владимирской семьи на квартплату уходит 11% всех расходов
Абуязид Манцигов впервые в истории владимирской греко-римской борьбы выиграл чемпионат мира
Молодой вратарь Филипп Харин ушел из владимирского "Торпедо" на вольные хлеба
Владимирское "Торпедо" обыграло дубль московского "Локомотива"
В Судогодском районе несколько семей, использовавших материнский капитал, не включили детей в долевую собственность
В Суздальском районе сгорел жилой дом
Гороховчан могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за ловлю рыбы сетью
15 сентября владимирское "Торпедо" проведет матч с московской командой "Локомотив-Казанка"
Вязниковская компания ООО "ЭкоТех" складирует мусор на чужой земле и экономит на огнетушителях
ДТП в Гусь-Хрустальном районе: погиб пожилой мужчина
В Судогде пьяный водитель спровоцировал аварию: пострадал 6-летний ребенок
Жители Судогодского района сообщают о первых ночных заморозках
В Кольчугино будут судить местного жителя за то, что его пес покусал женщину
Во Владимирской области завершился первый тур всероссийского конкурса романсов
В Гусь-Хрустальном бездомный сгорел в заброшенном автомобиле
Владимирские онкологи добились ремиссии у пациента с IV стадией рака гортаноглотки
В Мелехово на месте гибели подростков поставят светофор и "лежачих полицейских"
Во Владимирской области прошел всероссийский молодежный саммит "Политический рубеж"