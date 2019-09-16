2019-09-16T10:30:40+03:00
Спорт

Молодой вратарь Филипп Харин ушел из владимирского "Торпедо" на вольные хлеба

Талантливый голкипер остался без клуба
Артём Черепанов
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22-летний голкипер Филипп Харин ушел из владимирского "Торпедо" на свободный трансфер. По данным сайта Transfermarket, он так и не нашел новую команду и остался без клуба. В составе "Торпедо" Филипп провел 31 матч.

Филипп Харин - сын игравшего во владимирском "Торпедо" вратаря Михаила Харина - воспитанника московского "Торпедо". В составе черно-белых отец молодого голкипера провел 30 матчей в сезоне 1998 года. Также Филипп Харин - племянник известнейшего вратаря сборной страны Дмитрия Харина - олимпийского чемпиона Сеула, блиставшего в составе московского "Торпедо", ЦСКА, лондонского "Челси" и шотландского "Селтика".

Трансферная стоимость Филиппа Харина оценивается в 150 тысяч евро. Ранее футболист выступал за московский "Локомотив", "Торпедо" и "Домодедово".

ИСТОЧНИК KP.RU

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