Гороховчан могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за ловлю рыбы сетью

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-15T17:28:46+03:00

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По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, двое гороховчан были задержаны этой весной в ходе совместного рейда правоохранителей и представителей отдела госконтроля водных биологических ресурсов. Местные жители на одном из озер в Гороховецком районе ловили рыбу сетью. Ущерб от их противоправной деятельности составил полторы тысячи рублей. Мужчин будут судить. Им может грозить или штраф от 300 тысяч рублей, или реальный срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU